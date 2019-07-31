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Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “MEB'ine Fransa-İtalya oku”

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Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “MEB'ine Fransa-İtalya oku”
Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “MEB'ine Fransa-İtalya oku”

Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 7’nci parsel için araştırma ve bundan faydalanma hakkının TOTAL-ENI konsorsiyumuna verilmesine ilişkin anlaşma için yeşil ışık yakmasıyla ilgili dün, iki gazetede yer alan haber, bugün tüm Rum gazetelerinin manşetlerine detaylarıyla taşındı.

Fileleftheros gazetesi “MEB’e Fransa-İtalya Oku… Total-ENI Konsorsiyumunun Jeopolitik Enerji Çıkarlarını Genişlettiler ve Kuvvetlendirdiler” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun TOTAL-ENI Konsorsiyumu ile ilgili kararını detaylı şekilde yeniden aktardı.

Politis gazetesi “Yeni Sondaj Çalışması Olmaksızın Kıbrıs Sorununa Zaman… TOTAL, ENI ve Exxon 2020-2021 Yıllarında Matkabı İndiriyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik uygun şartların oluşturulması için yapılmakta olan kritik çalışmaların, bu yıl ve gelecek yılın ilk birkaç ayı içerisinde sondaj çalışması yapılmayacak olmasından dolayı kolaylaştığını yazdı.

Gazete, bu durumdan dolayı artık topun Türkiye’de olduğunu kaydederek, Rum Bakanlar Kurulu’nun kararını yansıttı.
Alithia gazetesi “Fransız-İtalyan Şemsiyesi… TOTAL ve ENI Kıbrıs MEB’inde Bundan Böyle 5 Parselde Söz Sahibi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun kararının tamamen siyasi olduğunu ve Fransa’nın “Türk tahriklerine” rağmen sözde “MEB” içerisindeki farklı parsellerle ilgilenmekle kalmayıp, aynı zamanda çıkarlarını savunmak için daha fazla kararlılık gösterdiğini yazdı.

 Haravgi gazetesi de ilgili haberi “Önümüzdeki 24 Ay İçerisinde 9 Sondaj” başlığıyla yansıttı.

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