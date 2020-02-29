Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak sınırları kapatması halkın tepkisine neden oldu.

Lokmacı Geçiş Noktasında sınırların kapanmasını protesto etmek için bir grup insan eylem yapıyor.
Rum hükümetinin bir haftalığına ‘koronavirüs’ nedeniyle aldığı bazı sınır kapılarının kapanması kararını protesto eden eylemciler, Lokmacı sınır kapısının ara bölgesinde toplandı.
“Ülkemizdeki hareket özgürlüğünü engelleyemezsiniz” diyen eylemciler, sınırların kapanmasını siyasi bir hareket olarak değerlendirdi. Eylemciler “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganlarıyla Lokmacı’daki eylemlerine devam ediyor…
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