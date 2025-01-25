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Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği "MEB" içerisindeki 5'inci parselde sondaj çalışmaları başladı

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Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 5’inci parseldeki sondaj çalışmalarının dün sabah başlatıldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği "MEB" içerisindeki 5'inci parselde sondaj çalışmaları başladı

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre,  ExxonMobil ile Qatar Energy şirketleri tarafından, sözde “MEB” içerisinde yer alan 5’inci parseldeki sondaj çalışmaları dün sabah itibarıyla başlatıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, sosyal medya paylaşımında, araştırma faaliyetlerinin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği için alternatif ve güvenilir bir doğal gaz kaynağı olma haline gelmeyi hedeflediğini ifade etti.

Sondaj çalışmalarının birkaç hafta süreceği de belirtildi.

Rum Enerji ve Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Valaris DS-9” sondaj gemisinin, 5’inci parselde yer alan “Elektra-1” hedefinde dün sabah sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.  

Bakanlık açıklamasında ayrıca, sondaj çalışmalarının bakanlığa bağlı Hidrokarbon Dairesi personeli tarafından takip edileceği de belirtildi.

Haberde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun da katılımıyla dün Chevron Uluslararası Departmanı Başkan Yardımcısı ile bir araya gelmesinin de beklendiği ifade edildi.  

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