Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde çok uluslu “Nemesis” tatbikatı

Çok uluslu ve geniş ölçekli “Nemesis” tatbikatı, gelecek Çarşamba günü, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde icra edilecek.

Fileleftheros gazetesi “MEB’te “Nemesis” Tatbikatı-Savunma Bakanlığı: Hava Kuvvetlerimiz Gelişiyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde icra edilecek olan “Nemesis” tatbikatının, “Kıbrıs denizlerinde yasa dışı faaliyet gösterdiğini” iddia ettikleri Türk tarafına mesaj göndereceğini savundu.



Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak tatbikatın; temsili doğal gaz çıkarma platformuyla, Güney Kıbrıs’ın yanı sıra dış ülkeler ve özel şirketlerden çok sayıda personel ve hava deniz kuvvetlerinin katılımıyla icra edileceğini yazdı.

Tatbikatın genel koordinasyona, Larnaka Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) sahip olacağını yazan gazete, tatbikatta, Rum Yönetimi’ne ait kuvvetlerin yanı sıra Yunanistan, Fransa, İsrail, ABD ve İngiltere’nin de yer alacağını belirtti.

Tatbikatın amacının, Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren ticari gemiler ve doğal gaz/ petrol platformlarındaki olağanüstü durumlara anında yanıt vermek için Rum Yönetimi’nin tüm ilgili birimleri ile komşu ve dost ülkeler arasındaki etkin işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi olduğunu belirten gazete, “Nemesis” tatbikatının, zaman açısından, Girit açıklarında, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında icra edilen üçlü “Medusa” tatbikatından hemen sonraya denk geldiğine de dikkati çekti.

Gazete “Medusa” tatbikatının, 2020 yılı içerisinde, Fransa’nın katılımıyla dörtlü olarak icra edileceğini de anımsattı.



ANGELİDİS



Fileleftheros gazetesi aynı haber içerisinde Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in havacılığın koruyucusu Arhangelu Mihail yortusu nedeniyle, Baf’taki “Andreas Papandreu” Havva Üssü’nde yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Angelidis, başında bulunduğu bakanlığın önceliklerine koyduğu hava kuvvetlerinin geliştiğinden söz etti.

Angelidis, hava kuvvetlerinin gelişiminin, sahip olduğu araçların ötesinde personelin sürekli eğitilmesinden geçtiğini belirtti.

Angelidis açıklamasında ayrıca, sürekli eğitimin olabilmesi, yeterliliğin geliştirilmesi, yanlışlardan kaçınılması ve vatana en iyi hizmet edebilmek için tüm araç ve gereçleri sağlamalarının kendi sorumlulukları olduğunu da söyledi.