  • BIST 3.577,67
  • Altın 997.487
  • Dolar 18.5862
  • Euro 18.049
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında artış

» »
Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında artış yaşanıyor. Ticari denge açığının 5 milyar 120 milyon Euro olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında artış

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 5 milyar 120 milyon Euro olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın bu yılın ilk 8 ayında 7 milyar 640 milyon Euro’luk ithalat ve 2 milyar 520 milyon Euro’luk ihracat yaptığını; bu rakamın geçen yılın ilk 8 ayında 5 milyar 548 milyon Euro ithalat ve 1 milyar 960 milyon Euro ihracat şeklinde olduğunu yazdı. Haberde, Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında, geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla bu yılın ilk 8 ayında, 1,53 milyar Euro’luk artış meydana geldiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda AB ve BM’yi de suçladı10 Ekim 2022 Pazartesi 11:46
  • RMMO kadın astsubayları Saray’a yürüdü10 Ekim 2022 Pazartesi 10:31
  • Bryza: “Müzakerelerin yeniden başlayacağına inanmıyorum”09 Ekim 2022 Pazar 17:53
  • Anastasiadis: Erdoğan'la nezaket icabı kısa sohbet ettik09 Ekim 2022 Pazar 17:46
  • Rum kesiminin silahlanma bütçesinde İHA, füze ve saldırı helikopteri tedariki yer alıyor09 Ekim 2022 Pazar 15:21
  • Polemidya’da 16 KİLO Hint keneviri ele geçirildi...09 Ekim 2022 Pazar 14:14
  • Rumların büyük çoğunluğu Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımından yana09 Ekim 2022 Pazar 14:13
  • Güney'de mahkumlar dönüşümlü uyumaya başladı09 Ekim 2022 Pazar 12:23
  • Anastasiadis Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa’yla görüştü09 Ekim 2022 Pazar 11:51
  • Güney Kıbrıs’tan AB’ye Türkiye tepkisi: Bu hoşgörü çatışma riski yaratıyor08 Ekim 2022 Cumartesi 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti