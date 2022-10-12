Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında artış yaşanıyor. Ticari denge açığının 5 milyar 120 milyon Euro olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 5 milyar 120 milyon Euro olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın bu yılın ilk 8 ayında 7 milyar 640 milyon Euro’luk ithalat ve 2 milyar 520 milyon Euro’luk ihracat yaptığını; bu rakamın geçen yılın ilk 8 ayında 5 milyar 548 milyon Euro ithalat ve 1 milyar 960 milyon Euro ihracat şeklinde olduğunu yazdı. Haberde, Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığında, geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla bu yılın ilk 8 ayında, 1,53 milyar Euro’luk artış meydana geldiği belirtildi.