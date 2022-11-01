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Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde artış

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Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde iki kat artış meydana geldiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde artış

Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde bu yılın ilk 8 ayında, geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla iki kat artış meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak, bu yılın ilk 8 ayındaki turizm gelirinin 1 milyar 617 milyon Euro olduğunu; geçen yılın aynı dönemindeki gelirin ise 777 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, 2021 yılındaki turizm gelirinin de 1,5 milyar Euro olduğunu kaydetti.

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