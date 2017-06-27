Güney Kıbrıs’ın uluslararası yatırım pozisyonunda kötüleşme

Rum Merkez Bankası’nın dün yayımladığı yeni unsurların, Güney Kıbrıs’ın uluslararası yatırım pozisyonunun kötüleştiğini kayda geçirdiği haber verildi.

Haravgi’de yer alan habere göre, ilgili açıklamada, Güney Kıbrıs’ın uluslararası yatırım pozisyonunun bir önceki üç aylık dönemdeki toplam 22 milyon 453 bin Euro karşısında, 2017 yılının ilk çeyreğinde ise toplam 23 milyon 57 bin Euro olduğunu ve kötüleştiğini yazdı.

Gazete ilgili açıklamaya dayanarak “Kıbrıs’ın net borçlarının artmasının özellikle doğrudan yatırımlarda kayda geçirilen kötüleşme, daha dar bir kapsamda ise, portföy yatırımlarında kayda geçirilen iyileşmeye rağmen, diğer yatırımlardaki kötüleşmeden kaynaklandığını” ekledi.