  • BIST 5.197,44
  • Altın 1103.286
  • Dolar 18.8824
  • Euro 20.0212
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi açıklandı

» »
Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi açıklandı
Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi açıklandı

Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi bugün, Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından resmen açıklandı.

“Philenews” haber sitesine göre 1 Mart’ta görev başı yapacak yeni kabine, şu isimlerden oluşuyor:

Dışişleri Bakanı: Konstandinos Kombos

Maliye Bakanı: Makis Keravnos

İçişleri Bakanı: Konstandinos Yoannu

Savunma Bakanı: Mihalis Yorgallas

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı: Athina Mihailidu

Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı: Aleksis Vafiadis

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı: Yorgos Papanastasiu

Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı: Petros Ksenofondos

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Yannis Panayotu

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı: Anna Prokopiu

Sağlık Bakanı: Popi Kanari

Başkanlık Müsteşarı-Hükümet çalışmalarının hayata geçirilmesinin denetimi ve koordinasyonu yetkisiyle birlikte: İrini Piki

Denizcilik Müsteşarı: Marina Hacımanoli

Turizm Müsteşarı: Kostas Kumis

Enerji, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı: Filippos Hacızaharias

Sosyal Refah Müsteşarı: Marilena Evangelu

Kültür Müsteşarı: Mihalis Hacıyannis

Hükümet Sözcüsü: Konstandinos Letimbiotis

Hükümet Sözcüsü Vekili: Doksa Komodromu

Başkanlık Bürosu Müdürü: Haralambos Haralambus

Başkanlık Basın Bürosu Müdürü: Viktoras Papadopulos

Başkanlık Diplomatik Büro Müdürü: Marilena Rauna

Bakanlar Kurulu sekreteri: Pinelopi Papavasiliu

Cinsiyet Eşitliği Komiseri: Cozi Hristodulu

Çevre Komiseri: Maria Panayotu.

Öte yandan ikinci turu 12 Şubat'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan Nikos Hristodulidis yarın saat 11.30'da Meclis'te ant içecek ve görevine resmen 1 Mart'ta başlayacak. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de bir ailenin aylık yaşam maliyeti verileri açıklandı20 Şubat 2023 Pazartesi 11:44
  • Anastasiadis, bazı bakanlar ve DİSİ aleyhinde “altın pasaport” soruşturması18 Şubat 2023 Cumartesi 14:04
  • Larnaka’da fake Türk bankası17 Şubat 2023 Cuma 12:09
  • Güney Kıbrıs’ta yarından itibaren naylon poşet kullanımı tamamen yasaklanıyor17 Şubat 2023 Cuma 11:32
  • Hristodulidis hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor, DİSİ yer almayacak!16 Şubat 2023 Perşembe 14:31
  • Yılda 42 çocuk kansere yakalanıyor!16 Şubat 2023 Perşembe 13:16
  • Nikos Hristodulidis, Bakanlar Kurulu oluşturma temaslarını sürdürüyor15 Şubat 2023 Çarşamba 14:01
  • Rum yönetimi Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere 500 bin Euro yardım kararı aldı15 Şubat 2023 Çarşamba 13:41
  • Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisindeki bayraklar, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için yarıya indirildi15 Şubat 2023 Çarşamba 13:38
  • Nikos Hristodulidis hükümeti kurma çalışmalarına başladı…14 Şubat 2023 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti