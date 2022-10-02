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Güney Kıbrıs'ta 1 Ekim askeri geçit töreni düzenlendi

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“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlık yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta dün askeri resmigeçit töreni düzenlendi.
Güney Kıbrıs'ta 1 Ekim askeri geçit töreni düzenlendi

Alithia gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin bağımsızlığının 62’inci yıldönümü nedeniyle dün düzenlenen askeri geçit töreninin selamının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadias tarafından alındığını yazdı.

Habere göre geçit töreninde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayiotopulos ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in yanı sıra diğer devlet yetkilileri, askeri ve dini yetkilileri de yer aldı.

Resmi geçit töreni 21 pare top atışıyla başlarken, geçit törenine 1974 yılında savaşan ve yaralananlar, Kızılhaç gönüllüleri, RMMO, ELDİK, polis, Sivil Savunma, Orman Dairesi, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gibi birimler de katıldı.

-Geçit töreninde yenilikler

 

Gazete, geçit töreninde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun İsrail’den tedarik ettiği yeni savaş ekipmanın da yer aldığını yazdı.

Habere göre, yeni savaş ekipmanı, miğfer, zırhlı yelek, palaska, eldiven ve diğer aksesuarlardan oluşuyor.

Gazete geçit töreninde ayrıca RMMO’nun yine İsrail’den temin ettiği yeni dronların da yer alığını yazdı.

Bunların, İsrail’den temin edilen insansız hava aracı (UAV) “Aerostar Tactical UAS(TUAS)” olduğunu yazan gazete, dronların, maksimum 110 knot hız ile maksimum 12 saat özerklikle takip kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

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