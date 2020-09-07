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Güney Kıbrıs’ta 1 ölüm, 1 yeni vaka!

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Güney Kıbrıs’ta 1 ölüm, 1 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta 1 ölüm, 1 yeni vaka!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saate yapılan 2 bin 49 test sonucunda 1 yeni covid-19 pozitif vaka daha tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vakanın rastgele testler neticesinde tespit edildiği öğrenildi.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde covid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki altta yatan hastalıkları olan erkek hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1510’a yükseldi.

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