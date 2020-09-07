Güney Kıbrıs’ta 1 ölüm, 1 yeni vaka!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saate yapılan 2 bin 49 test sonucunda 1 yeni covid-19 pozitif vaka daha tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vakanın rastgele testler neticesinde tespit edildiği öğrenildi.
Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde covid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki altta yatan hastalıkları olan erkek hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 1510’a yükseldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.