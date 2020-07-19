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Güney Kıbrıs’ta 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

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Güney Kıbrıs’ta 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta bugün 1 yeni Koronavirüs vakası daha görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 85 test yapıldığını ve 1yeni vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının bin 38’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, pozitif vakanın, 13 Temmuz’da Kovid-19 pozitif olduğu tespit edilen Limasol’daki bir spor salonu çalışanının arkadaşında tespit edildiği ifade edildi.

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