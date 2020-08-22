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Güney Kıbrıs'ta 11 yeni Covis-19 vakası

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Güney Kıbrıs'ta 11 yeni Covis-19 vakası
Güney Kıbrıs'ta 11 yeni Covis-19 vakası

Güney Kıbrıs'ta 11 yeni Covis-19 vakası daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün toplam 3446 test yapıldı, 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Son verilere göre Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1417’ye yükseldi.

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