Güney Kıbrıs'ta 11 yeni Covis-19 vakası daha tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün toplam 3446 test yapıldı, 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Son verilere göre Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1417’ye yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta 11 yeni Covis-19 vakası daha tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugün toplam 3446 test yapıldı, 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Son verilere göre Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1417’ye yükseldi.
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