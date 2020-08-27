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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka

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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 2 bin 755 PCR testi yapıldığını ve 11 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Güney Kıbrıs’ta 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün 2 bin 755 PCR testi yapıldığını ve 11 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Açıklamada, vakalardan 5’inin Macaristan’dan geldiği, 4’ünün daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu ve 2’sinin ise özel laboratuvarlarda yapılan testler sonucu tespit edildiği ifade edildi.

Güney’de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 1467’ye yükselmiş oldu.

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