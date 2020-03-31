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Güney Kıbrıs'ta 137 mahkuma erken tahliye

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Güney Kıbrıs'ta 137 mahkuma erken tahliye
Güney Kıbrıs'ta 137 mahkuma erken tahliye

Hapishane müdürlüğü, koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirlerinin bir parçası olarak 137 mahkuma erken tahliye edildiğini duyurdu.

Bu eylemin, Avrupa'daki ve  diğer ülkelerde atılan benzer adımlarla uyumlu olduğunu ve cezaevinde koronavirüsün dağılmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Avrupa Konseyi'nin İşkenceye Karşı Komitesi, BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, Uluslararası Düzeltmeler ve Cezaevleri Birliği, Uluslararası Ceza Reformu Derneği ve İşkenceyi Önleme Derneği gibi uluslararası organların dünyadaki cezaevi yetkililerini çağırdıklarını kaydetti. 

Bir duyuruya göre, toplam 800 mahkumun 114'ü, evde gözaltında 13'ü ve şartlı tahliye kurulu tarafından 10'u serbest bırakılacak.

Mahkeme, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan ve 19 Nisan'a kadar cezalarının yarısına hizmet eden ve iki yıl hizmet etmek üzere kalan mahkumların serbest bırakıldığını söyledi.

Cinayet, adam öldürme, cinayet teşebbüsü, yetişkinlere veya reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlar, tecavüz, pedofili ve çocuk pornografisi için hapis cezası alanlar ise tahliyeye hak kazanmaz.

Hapishane servisi, kriterlerin her yıl Paskalya vesilesiyle uygulananlardan daha geniş olduğunu, çünkü hapishaneyi çözmeyi hedeflediklerini ve sadece bir kez uygulanan olağanüstü bir önlem olduğunu söyledi.

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