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Güney Kıbrıs'ta 15 günde 408 yangın

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Güney Kıbrıs'ta 15 günde 408 yangın
Güney Kıbrıs'ta 15 günde 408 yangın

Yangınlar son 1 aydır Kıbrıs adasının genelinde etkili olmaya devam ediyor. 

Rum yetkililerden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ın güneyinde son 15 günde 408 yangın meydana geldi. 

Rum yetkililer halka tedbirli olma çağrısı da yaptı. 

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