Güney Kıbrıs'ta 15 günde 408 yangın

Yangınlar son 1 aydır Kıbrıs adasının genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Rum yetkililerden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ın güneyinde son 15 günde 408 yangın meydana geldi.
Rum yetkililer halka tedbirli olma çağrısı da yaptı.
Yangınlar son 1 aydır Kıbrıs adasının genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Rum yetkililerden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ın güneyinde son 15 günde 408 yangın meydana geldi.
Rum yetkililer halka tedbirli olma çağrısı da yaptı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.