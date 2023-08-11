Güney Kıbrıs'ta 150 bin kişi fakirlik riski altında

Güney Kıbrıs'ta 150 bin kişinin, fakirlik veya sosyal dışlanma riski altında olduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs İstatistik Ofisinin, ilgili araştırmanın 2022 yılı verilerine geniş bir şekilde yer verdi.

Güneyde yaşayan yüzde 16.7’ye tekabül eden 150 bin kişinin, fakirlik sınırının altında veya ciddi maddi ve sosyal yoksunluk veya çok düşük çalışma yoğunluğu indeksiyle yaşadığını yazan gazete fakirlik sınırının parasal sınırının tek kişilik bir hane için 10 bin 713; iki çocuklu bir aile için ise 22 bin 498 Euro olduğunu yazdı.

Fakirlik tehlikesi yaşayan kişilerin, yüzde 20.8 ile emekliler olduğunu yazan gazete beş emekliden birinin, fakirlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gazete nüfusun yüzde 13.6’sının 2022 yılında ekonomik yükümlülüklerini ödemede gecikmeler yaşadığını yazdı.