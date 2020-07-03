Güney Kıbrıs’ta 1538 Test Yapıldı… Pozitif Vakaya Rastlanmadı

Güney Kıbrıs’ta bugün de pozitif vakaya rastlanmadı.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1538 covid -19 testi sonucunda yeni vakaya rastlanmadı. Toplam vaka sayısı, 999’a kaldı.
Güney Kıbrıs’ta bugün de pozitif vakaya rastlanmadı.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1538 covid -19 testi sonucunda yeni vakaya rastlanmadı. Toplam vaka sayısı, 999’a kaldı.
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