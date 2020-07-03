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Güney Kıbrıs’ta 1538 Test Yapıldı… Pozitif Vakaya Rastlanmadı

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Güney Kıbrıs’ta 1538 Test Yapıldı… Pozitif Vakaya Rastlanmadı
Güney Kıbrıs’ta 1538 Test Yapıldı… Pozitif Vakaya Rastlanmadı

Güney Kıbrıs’ta bugün de pozitif vakaya rastlanmadı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1538 covid -19 testi sonucunda yeni vakaya rastlanmadı. Toplam vaka sayısı, 999’a kaldı.

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