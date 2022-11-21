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Güney Kıbrıs'ta 18 kaçak kişinin bulunduğu teknenin kaptanı tutuklandı

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Güney Kıbrıs'ta 18 kaçak kişinin bulunduğu teknenin kaptanı tutuklandı
Güney Kıbrıs'ta 18 kaçak kişinin bulunduğu teknenin kaptanı tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, Greko Burnu açıklarındaki deniz bölgesinde, dün öğle saatlerinde Rum Liman Polisi tarafından içerisinde 18 kaçak kişinin olduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Teknede 10 erkek, 2 kadın ve 6 çocuk bulunduğunu yazan Politis gazetesi, Rum polisinin teknenin “Mağusa” deniz bölgesine gelişiyle ilgili soruşturmanın kolaylaştırılması açısından, teknenin kaptanı olduğundan söz edilen 24 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını kaydetti.

Teknenin ve içerisindeki düzensiz göçmenlerin güvenli bir şekilde Paralimni’de bulunan balıkçı barınağına götürüldüğünü yazan gazete, yapılan araştırmalara göre, teknenin 18 Kasım tarihinde Suriye kıyılarından hareket ettiğini belirtti.

Teknede bulunanlardan alınan ifadelere göre, teknenin kaptanın 24 yaşındaki şahıs olduğunu yazan gazete, bahse konu kişinin tutuklanıp gözaltına alındığını ve “Mağusa” Kaza mahkemesi tarafından dün 8 gün gözaltında tutulmasına karar verildiğini ekledi.

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