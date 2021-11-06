Güney Kıbrıs’ta 180 Bin Kişi Evlerini Yeterince Isıtamadı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin(Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında 180 bin kişinin, evlerini yeterince ısıtmak için temel enerji hizmetlerine ulaşma açısından ekonomik olanaksızlıklar yaşadığı belirtildi.



Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın enerji fakirliğinde ilk sıralarda yer aldığını, 2020’de Güney Kıbrıs’taki kişilerin yüzde 21’nin, evlerini yeterince ısıtamadıklarını dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki bu oran, Bulgaristan(yüzde 27) ve Litvanya’nın (yüzde 25) ardından Avrupa’daki 3’üncü en yüksek oranı teşkil ediyor.