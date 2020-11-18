Güney Kıbrıs'ta 198 yeni vaka, 1 ölüm!

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 7049 test sonucunda 198 yeni pozitif vakaya rastlandı.
74 yaşındaki 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Güneydeki vaka sayısı 7711’e yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 7049 test sonucunda 198 yeni pozitif vakaya rastlandı.
74 yaşındaki 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Güneydeki vaka sayısı 7711’e yükseldi.
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