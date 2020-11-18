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Güney Kıbrıs'ta 198 yeni vaka, 1 ölüm!

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Güney Kıbrıs'ta 198 yeni vaka, 1 ölüm!
Güney Kıbrıs'ta 198 yeni vaka, 1 ölüm!

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 7049 test sonucunda 198 yeni pozitif vakaya rastlandı.

74 yaşındaki 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Güneydeki vaka sayısı 7711’e yükseldi.

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