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Güney Kıbrıs’ta 2 Bin 930 Yeni Vaka; 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta 2 Bin 930 Yeni Vaka; 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 2 Bin 930 Yeni Vaka; 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta bugün, 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 134 bin 415 test yapıldığını ve 2 bin 930 yeni vaka saptandığını; 85 ve 86 yaşındaki iki kadın hasta ile 85 yaşındaki bir erkek hasta olmak üzere üç kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, 177 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 40’ının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana güneyde toplam 293 bin 40 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 788’e yükseldi.

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