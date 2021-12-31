Güney Kıbrıs'ta 2 vefat ,5 Bin 48 pozitif vaka!

Rum Sağlık bakanlığı, iki kişinin Covid-19'dan öldüğünü ve 5.048'lik bir rekorun pozitif test edildiğini, başka bir rekor, 169.476 PCR ve hızlı testlerin, yüzde 2.98'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümler, 76 yaşında bir erkek ve 78 yaşında bir kadınla ilgiliydi. Covid-19 nedeni ile toplam ölümler 638'e ulaştı.

Hastanelerde 79'unun durumu ağır olmak üzere 180 kişi bulunuyor. Bunlardan 28'i entübe.

Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 85 olduğunu söyledi.