Güney Kıbrıs'ta 2016'da 1,6 milyon kuş "yemek" için avlandı

İngiltere'de kuşların yaşam alanlarının korunması için çalışmalar yapan RSPB, Güney Kıbrıs'ta yöresel bir yemekte kullanılmak için sadece 2016 yılında 1,6 milyon kuşun yasadışı olarak avlandığını açıkladı.

Kıbrıs'ın güney kesminde ve İngiliz kontrolü altındaki bölgede illegal kuş avıyla ilgili çarpıcı bir rapor açıklandı. Birdlife Cyprus (Kıbrıs'ta Kuş Yaşamı) ve İngiliz RSPB kuruluşlarının ortak olarak yaptığı araştırma sonucu sadece 2016 yılında bölgede 1,6 milyondan fazla kuşun yasadışı ava kurban gittiği ortaya çıkartıldı. Bu kuşların 800 bini sadece 100 kilometrekarelik bir alana konuşlanmış olan İngiliz askeri bölgesinde avlandı.

Bu kuşların avlanmasının temel sebebi ise yöresel bir yemek olan ambelopoulia. Özellikle ötücü kuşlardan yapılan bu yemek bölgeye giden turistlerin ve yerlilerin ilgisini çekiyor. Büyük bir pazar haline gelen ambelopoulia yemeği yasadığı avlanmanın sistematikleşmesine neden olmuş.

Kuşların göç dönemlerinde avlanmanın yapıldığı ve yemeklerin restoranlarda gizli olarak servis edildiği belirtildi. Kuşların tanesinin bir eurodan satıldığı, restoranda 12 kuştan oluşan bir tabağın 60 euro karşılığında müşterilere servis edildiği belirtildi. Bu rakamlara göre bölgede kaçak kuş avı yılda yaklaşık 8 milyon euroluk kaçak bir pazar oluşturuyor.

Yasak avlanan kuşlardan yapılan bir tabak ambelopoulia yemeği yaklaşık 60 euroya satılıyor.

Birdlife Cyprus'un yöneticisi Martin Hellicar, son yıllarda restoranlara yapılan yaptırımların azaldığını ve buna paralel olarak yasadışı avlanmanın da arttığını kaydetti.