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Güney Kıbrıs'ta 2022 yılında 36 bin 728 ceza kesildi

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Güney Kıbrıs’ta mahkemeler tarafından kesilen para cezalarının sayısının, geçen yıl 36 bin 728 olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta 2022 yılında 36 bin 728 ceza kesildi

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta mahkemeler tarafından kesilen para cezalarında 36 bin 728 cezanın, toplam miktarının yaklaşık 27 milyon Euro olduğunu da yazdı.

Mahkemelerin, 9 Aralık tarihine kadar kestiği cezaların toplamının 26 milyon 992 bin 445 Euro’ya ulaştığını yazan gazete bugüne kadar icra edilmesi beklenen ceza sayısının 26 bin 889, cezalardan elde edilecek tahsilatın ise 21 milyon 356 bin Euro olduğunu belirtti.

Cezaların büyük bir kısmının, trafik ihlalleri, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yönelik borçları teşkil ettiğini yazan gazete 25 Ekim 2021- 6 Aralık 2022 tarihleri (prosedürlerin değiştiği ve kampanyaların yapıldığı dönem) arasında 74 bin 573 ceza kesildiğini ve 11 milyon 598 bin 45 Euro’nun tahsil edildiğini belirtti.

Bu tarihler çerçevesinde en fazla tahsil edilen paranın, 19 bin 61 ceza ve 3 milyon 678 bin 170 Euro ile Güney Lefkoşa olduğunu belirten gazete en fazla cezanın ise; 29 bin 316 ceza ve 3 milyon 406 Euro tahsilatla Limasol’da kesildiğini yazdı.

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