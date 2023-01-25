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Güney Kıbrıs’ta 23 günde 6 kişi trafikte hayatını kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta 23 günde 6 kişi trafikte hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 23 günde 6 kişi trafikte hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta faaliyette bulunan sekiz hız tespit kamerasıyla 2022 yılı içerisinde 162 bin 748 trafik ihlali kayda geçirildiği haber verildi.

Bu ihlallerden 108 bin 523’ünün postaya verildiğini ve bu ihlallerin başlıca sebeplerinin hız sınırının aşılması, kırmızı ışık ihlali ve beyaz çizgi ihlali olduğunu belirten Fileleftheros gazetesi, bu ihlallerden 86 bin 350’isinin suç teşkil ettiğini ve bunlara para cezası kesildiğini ifade etti.

108 bin 523 ihlalden 22 bin 173’ünün ise ihlalde bulunan araçların kayıtlı olduğu şirketlere gönderilen mektuplar olduğunu yazan gazete, 2023 yılında Güney Kıbrıs’a 20’si sabit, 16’sı da mobil olmak üzere toplam 36 hız tespit kamerası daha teslim edilmesinin beklendiğini belirtti.

-23 günde trafik kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan gazete başka bir sayfadan yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılının ilk 23 gününde meydana gelen trafik kazalarının sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Gazete trafik kazaları sonucunda hayatını kaybeden son kişinin, 24 yaşında eğitimini yeni tamamlayan bir genç olduğunu ekledi.

 
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