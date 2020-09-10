Güney Kıbrıs'ta 2452 test, 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2452 PCR testi yapıldığı ve 3 Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, Güney'de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1517'ye yükseldiği ifade edildi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2452 PCR testi yapıldığı ve 3 Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, Güney'de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1517'ye yükseldiği ifade edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.