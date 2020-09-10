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Güney Kıbrıs'ta 2452 test, 3 yeni vaka

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Kıbrıs'ın güneyinde bugün 2452 test yapıldığı ve 3 yeni pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Güney Kıbrıs'ta 2452 test, 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 2452 PCR testi yapıldığı ve 3 Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Güney'de bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1517'ye yükseldiği ifade edildi. 

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