Güney Kıbrıs’ta 26 bin çocuk fakirlik tehlikesi altında

Haravgi gazetesi, Eurostat verilerine göre bu rakamın, Güney Kıbrıs’taki çocuk nüfusun yüzde 14,8’ine denk geldiğini ve AB düzeyinde, bu oranın yüzde 24,2 olduğunu yazdı.
Haberde, en yüksek oranın yüzde 35,1 ile Bulgaristan'da olduğu ifade edildi.
Haravgi gazetesi, Eurostat verilerine göre bu rakamın, Güney Kıbrıs’taki çocuk nüfusun yüzde 14,8’ine denk geldiğini ve AB düzeyinde, bu oranın yüzde 24,2 olduğunu yazdı.
Haberde, en yüksek oranın yüzde 35,1 ile Bulgaristan'da olduğu ifade edildi.
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