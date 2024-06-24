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Güney Kıbrıs’ta 28 kaçak yakalandı

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Rum basını, Rum polisinin dün Güney Kıbrıs genelinde, özellikle Lefkoşa surlar içi bölgesinde yaptığı operasyonlarda Güney Kıbrıs’ta kaçak bulunan 28 kişiyi yakaladığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta 28 kaçak yakalandı

Rum basını, Rum polisinin dün Güney Kıbrıs genelinde, özellikle Lefkoşa surlar içi bölgesinde  yaptığı operasyonlarda Güney Kıbrıs’ta kaçak bulunan 28 kişiyi yakaladığını yazdı.

Habere göre, yabancı uyruklu 28 kişi kaçak ikamet etme ve çalışma suçlarıyla tutulandı.

Gazete ayrıca, 30 yaşındaki bir kadının ise geçen yıl çeşitli dönemlerde Güney Kıbrıs’a yasadışı yollarla kaçak girişler yapılmasını sağlayan bir çetenin üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Habere göre, aynı suçlamayla bir kişi daha aranıyor.

 

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