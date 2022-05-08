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Güney Kıbrıs'ta 3 Bin 644 Yabancı Öğrenci

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Güney Kıbrıs'ta 3 Bin 644 Yabancı Öğrenci
Güney Kıbrıs'ta 3 Bin 644 Yabancı Öğrenci

 Güney Kıbrıs’taki üniversitelerde toplam 3 bin 664 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki üniversitelerde şu anda 14 ülkeden 3 bin 664 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu, ilk sırada ise Hindistan’dan gelen öğrencilerin yer aldığını yazdı.

Gazete, Hindistan’dan bin 293 öğrencinin Rum üniversitelerinde öğrenim görmekte olduklarını belirtirken, ardından 787 öğrenciyle Nepal ve 235 öğrenciyle Bangladeş’in yer aldığını aktardı.

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