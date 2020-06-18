  • BIST 112.474
  • Altın 379,618
  • Dolar 6,8530
  • Euro 7,6819
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Güney Kıbrıs'ta 3 gündür vaka yok.Bugüne kadar 144 bin 649 test

» »
Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar toplam 144 bin 649 koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.
Güney Kıbrıs'ta 3 gündür vaka yok.Bugüne kadar 144 bin 649 test

Güney Kıbrıs: 0 vaka, 1 can kaybı!

Kıbrıs'ın güneyinde koroanvirüs tedavisi gören bir hastanın bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı. 

Toplam bin 47 test yapıldığı belirtilirken, tedavi gören bir hastanın ise hayatını kaybettiği bildirildi. 

65 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiği söylenirken, toplam can kaybı sayısı 26'ya yükseldi. 

3 gündür yeni vakanın çıkmadığı Kıbrıs'ın güneyinde toplam vaka sayısı 985'te kaldı.

Kıbrıs’ın güneyinde 3 gündür Koronavirüs vakası tespit edilmezken, toplam vaka sayısı ise 985.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre bugüne kadar toplam 144 bin 649 test yapıldı.

Son 14 günde 31 Koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtilirken, 31 vakadan 26’sının yurt dışından geldiği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs 30 Ülkeden Turist Kabul Edecek18 Haziran 2020 Perşembe 11:38
  • RUM Hükümetinden 150 Milyon Euro’luk Yeni Ekonomik Destek Paketi18 Haziran 2020 Perşembe 10:59
  • Rum Hükümet Sözcüsü, geçiş noktalarıyla ilgili: “Kuzey’deki durum hakkında hiçbir bilgimiz yok”18 Haziran 2020 Perşembe 10:52
  • Rum ve Rus Dışişleri Bakanları Görüştü18 Haziran 2020 Perşembe 10:06
  • Güney'de 12 yaşındaki kız kayıp!17 Haziran 2020 Çarşamba 16:16
  • Miçotakis-Netanyahu Görüşmesi Rum Basınında17 Haziran 2020 Çarşamba 14:50
  • Yumurta Bağışı Konusu Güney Kıbrıs’ın Gündeminde17 Haziran 2020 Çarşamba 11:54
  • Güney Kıbrıs’ta Bazı Oteller Açılıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:45
  • Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:11
  • Güney Kıbrıs: Yüksek Mahkeme yeni başkanı açıklandı16 Haziran 2020 Salı 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti