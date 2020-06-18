Güney Kıbrıs'ta 3 gündür vaka yok.Bugüne kadar 144 bin 649 test

Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar toplam 144 bin 649 koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.

Güney Kıbrıs: 0 vaka, 1 can kaybı!

Kıbrıs'ın güneyinde koroanvirüs tedavisi gören bir hastanın bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Toplam bin 47 test yapıldığı belirtilirken, tedavi gören bir hastanın ise hayatını kaybettiği bildirildi.

65 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiği söylenirken, toplam can kaybı sayısı 26'ya yükseldi.

3 gündür yeni vakanın çıkmadığı Kıbrıs'ın güneyinde toplam vaka sayısı 985'te kaldı.

Kıbrıs’ın güneyinde 3 gündür Koronavirüs vakası tespit edilmezken, toplam vaka sayısı ise 985.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre bugüne kadar toplam 144 bin 649 test yapıldı.

Son 14 günde 31 Koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtilirken, 31 vakadan 26’sının yurt dışından geldiği ifade edildi.