Güney Kıbrıs’ta 3 Kişide “Omicron” Varyantı Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta, Limasol bölgesinde üç kişide, korona virüsün “Omicron” varyantının tespit edildiği haber verildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından pozitif vaka numunelerinde yapılan çalışmanın ardından “Omicron” varyantına sahip üç vaka tespit edildiğini duyuran Rum haber kaynakları, vakaların tümünün seyahat geçmişi bulunduğunu, hepsinin Limasol’da tespit edildiğini ve tedaviye ihtiyaçları olmadığını kaydetti.