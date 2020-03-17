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Güney Kıbrıs'ta 3 yeni Corona vakası daha

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Güney Kıbrıs'ta 3 yeni Corona vakası daha
Güney Kıbrıs'ta 3 yeni Corona vakası daha

Güney Kıbrıs'ta 3 yeni Corona vakası daha...

Günler geçtikçe, Kıbrıs'taki pozitif koronavirüs vakalarının sayısı artıyor ve  RumSağlık Bakanlığı'nın üç vaka daha duyurulduktan sonra toplam sayı 49 hasta oldu.

 

Onaylanan vakaların listesi: 
  • Limasol'da 25 yaşında N / A. 26/2/2020 tarihinde Milano'dan geldi ve 9/3/20 tarihinde onaylandı ve kendi kendini sınırladı.
  • 64 yaşında N / A, Kardiyak Cerrah. 3/3/20 tarihinde İngiltere'den geldi. 9/3/20 tarihinde onaylandı ve kendi kendini sınırladı.
  • 64 ve 78 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum. Birleşik Krallık'tan 10/3/20 tarihinde geldiler ve 11/3/20 tarihinde onaylandılar. Mağusa Hastanesi'nde hastaneye kaldırıldı (birbirlerini tanımıyorlardı)
  • Baf 51 yaşındaki taksi şoförü. Virüsü ileten kişi tarafından bilinmeyen seyahat etmedi. 11/3/2016 tarihinde teyit edildi ve Mağusa Hastanesinde yattı
  • Ailesi ile birlikte Kıbrıs'ta kalıcı olarak yaşayan Yunanistan'dan 39 yaşında. Atina'dan 3/3/2020 geldi. 11/3/20 tarihinde doğrulandı ve evinde kendine hakim oldu.
  • Lefkoşa'dan genç yok Birleşik Krallık'tan 8/3/20 tarihinde geldi ve 12/3/20 tarihinde onaylandı. Kendi kendini sınırlamaya geldi
  • Almanya'dan gelen orta yaşlı adam. 03.09.2020 tarihinde geldi ve 12.03.2020 tarihinde onaylandı. Kendi kendini sınırladı
  • Hellas, 10/3/2020 tarihinde İtalya'dan geldi. 03.12.2020 tarihinde onaylandı ve Mağusa Hastanesi'ne kaldırıldı
  • 4/3/2020 tarihinde Yunanistan'dan gelen Helladist. 03.12.2020 tarihinde onaylandı. Kendi kendini sınırladı
  • İtalya'dan gelen Yunan kız kardeşi. 13/3/20 tarihinde onaylandı ve kendi kendini sınırladı
  • Adam, bir taksi şoförünün akrabası. 13/3/20 tarihinde onaylandı ve kendi kendini sınırladı
  • İki Kıbrıslı Rum 4/3/20 tarihinde Atina'dan geldi. 13/3/20 tarihinde doğrulandılar ve ev hapsine alındılar
  • Evde hapsedilen ve bir önceki gün tespit edilen iki teyit edilmiş vaka ile yakın temas halinde olan yedi kişi. Bu, Yunanistan'dan Kıbrıs'a gelen ve 12/3/2020 tarihinde teyit edilen bir Helladist ile temasa geçen bir ailedir. Aile ayrıca 13/3/2020 tarihinde teyit edilen Elladitis'in kız kardeşi ile temasa geçti.Bu Yunanistan'dan Larnaka'da yaşayan bir aile.
  • Bir kişi Limasol Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Son zamanlarda Birleşik Krallık'tan seyahat eden bir kişi evde kısıtlandı ve semptomatoloji geliştirdiğinde yetkili makamlarla temasa geçti.
  • 70 yıldır Baf Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hastaneye kaldırıldı ve karın bölgesinde iken Birleşik Krallık'taki akrabaları tarafından ziyaret edildi. Limasol Hastanesi'nin negatif basınç odasında tedavi ediliyor.
  • İtalya'dan dönen iki kişi ev hapsinde tutuldu ve semptomatoloji geliştirdiklerinde yetkili makamlarla temasa geçti.
  • İngiltere'den dönen üç kişi ev hapsine alındı ​​ve semptomatolojiyi geliştirdiklerinde yetkili makamlarla temasa geçti.
  • Aktobe'de iki İngiliz üssü. 13 Mart'ta Baf Havaalanında İngiltere'den döndüler ve kendi kendini sınırlamaya girdiler ve Taç Giyme için muayene edildi.
  • Evde iki kişi kapalı ve Atina'dan gelen bir çiftle yakın temas halinde
  • Baf Genel Hastanesi'nde on sağlık uzmanı ve Baf Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 70 yaşındaki çocukla temas halinde olan bir hasta dahil 11 kişi
  • Bir kişi İngiltere'den döndü ve belirtiler gösterdi

Londra'daki ölü Kıbrıslı Türk

Koroner kalp hastalığı geçirdikten sonra bir Londra hastanesinde yatan bir Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiği hatırlanıyor. 

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