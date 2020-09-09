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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni Covid-19 vakası

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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs’ta 3 yeni Covid-19 vakası

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 251 test yapıldığını ve 3 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, Güney’de bugüne kadar tespit edilen vaka sayısının 1514’e yükseldiği ifade edildi. 

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