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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni pozitif vaka

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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 yeni pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1252 Covid-19 testi yapıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada yeni bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyurmuştu ancak Bakanlık yaptığı ikinci açıklamada yapılan 58 yeni test sonucunda 3 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Vakalardan ikisinin Londra’dan dönen kişiler olduğu belirtilirken, üçüncü kişinin ise Yunanistan’dan gelen uçaktaki bir uçuş görevlisi olduğu açıklandı.

Son vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam pozitif vaka sayısı 983’e ulaştı..

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