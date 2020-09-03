Güney Kıbrıs'ta 3 yeni pozitif vaka

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 2149 test yapıldığı ve 3 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, Güney’de bugüne kadar tespit edilen toplam pozitif vaka sayısının 1498’e yükseldiği bildirildi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 2149 test yapıldığı ve 3 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Açıklamada, Güney’de bugüne kadar tespit edilen toplam pozitif vaka sayısının 1498’e yükseldiği bildirildi.
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