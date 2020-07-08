Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün bin 691 test yapıldığı ve 3 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Toplam vaka sayısının bin 8’e çıktığı Güney Kıbrıs'ta toplam can kaybı sayısı ise 26…

Bugün tespit edilen vakalardan birinin Baf’taki bir otel çalışanı olduğu söylenirken, diğerinin ise 7 Temmuz’da Romanya’dan Kıbrıs’ın güneyine geldiği belirtildi.

Diğer vakanın ise İsrail vatandaşı bir şahıs olduğu kaydedilirken, temas yoluyla bulaştığı eklendi.