Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka: APOEL futbolcusu pozitif

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda 3 yeni koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı...
Kıbrıs'ın güneyinde bugün bin 247 test yapıldığı ve 3 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.
Toplam vaka sayısının bin 13'e çıktığı Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26...
Bugün tespit edilen 3 vakadan 2'sinin yurt dışından geldiği belirtilirken diğerinin ise temas yoluyla bulaştığı kaydedildi.
Ayrıca, bugün tespit edilen vakalardan bir tanesinin Kıbrıs Rum spor kulüplerinden APOEL futbolcusu olduğu söylendi.
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