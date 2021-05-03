Güney Kıbrıs'ta 30-38 yaş grubu için aşılama başlıyor

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Güney Kıbrıs'ta 30-38 yaş grubu için aşılama programı başlıyor.

Güney'de 4 Mayıs Salı gününden itibaren 30-38 yaş grubunun aşılanmasına odaklanıldı.



Adanın güneyinde Mayıs ayına kadar nüfusun önemli bir bölümünün aşılanması hedeflenirken, “Nüfusun en az yüzde 60'ından fazlasının ilk doz ile aşılama yapılabileceği” duyuruldu.



Planlanan aşı portalına göre 4 Mayıs Salı günü 07.30 - 20.00 saatlerinde 35-36 yaş arası, 6 Mayıs Perşembe günü ise 37-38 yaş grupları aşılama yapılacak.

7 Mayıs’tan itibaren ise 35 yaşın altındakiler aşılanacak.