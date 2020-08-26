Güney Kıbrıs'ta 30 pozitif Covid-19 vakasından 26'sının test sonuçları yanlış

Güney Kıbrıs, Sağlık Bakanlığı’ndan 24 Ağustos tarihinde açıklanan 30 pozitif Covid-19 vakasından 26'sının yanlış test sonuçları sebebiyle mağdur olunduğunu aktardı. Yeniden test edilen 27 kişinin arasında yalnızca bir kişi pozitif çıktığı bildirildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ağustos günü Baf Havaalanından adaya giriş yapan 30 yolcunun Covid-19 testinin yanlış olduğu aktarıldı. Yeniden yapılan test sonuçlarında 26 kişinin negatif, 1 kişinin pozitif ve diğer 3 yolcunun ise test sonuçlarının gün içinde alınması bekleniyor.

Bakanlık, diğer üç kişiyle ilgili testlerin gün içinde hazır olacağını ifade etti.

Bakanlık yaptığı duyuruda, Pazartesi günkü 30 vakanın Mikonos - 17, Hollanda - 10, İngiltere - 2 ve Hırvatistan'dan 1 gelen kişilerle ilgili olduğunu söyledi.

Yolcuların Baf havaalanında test edildiğini belirten bakanlık, “Baf havalimanına aynı gün gelen sadece üç uçuşta tespit edilen çok sayıda vaka ve neden olunan yoğun endişe ve epidemiyolojik gözetim biriminin tavsiyesi üzerine tüm bireyler tekrar tekrar teste tabi tutuldu” ifadeleri aktarıldı.

Bakanlık, "Diğer üç kişi için laboratuvar testinin sonucunun gün içinde alınması bekleniyor" dedi.

30 testin işlenmesi sırasında kontaminasyon olduğu soruşturmasının ardından ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Pazartesi günü çok sayıda vakanın çıkmasıyla “derinden endişelendiğini” ve testlerin tekrar yapılması için talimat verdiğini sosyal medyada paylaştı. Ioannou, "Etkilenen insanlardan yanlış test sonuçları dolayısıyla özür dileriz" dedi.