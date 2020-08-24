Güney Kıbrıs’ta 30 yeni vaka!

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurtdışından gelen 346 kişiye test yapıldığı ve 30 yeni Koronavirüs pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Cyprus Mail’de yer alan haberde, Güney’deki toplam vaka sayısının 1451’e ulaştığı bildirildi.

Vakalardan 17’sinin, 22 Ağustos’ta Yunanistan’ın Mikonos kentinden geldiği, bu vakaların bir çoğunun birbiriyle bağlantılı olduğu belirtilirken, 23 Ağustos’ta Hollanda’nın Amsterdam kentinden gelen uçakta ise 10 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Geriye kalan 3 vakanın ise 23 Ağustos’ta Londra’dan geldiği ifade edildi.

Yaşananlar üzerine Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın Hollanda’yı "B" kategorisinden "C" kategorisine aldığı açıklandı.

Söz konusu açıklamada, vakaların tümünün yurtdışından gelenlerden oluştuğu vurgulanırken, ilerleyen saatlerde, diğer test sonuçları ve vakalarla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.