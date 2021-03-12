Güney Kıbrıs’ta 383 vaka, 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 PCR testi sonucu 383 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kişiler 70 ve 69 yaşındaki 2 erkek hasta olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 PCR testi sonucu 383 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kişiler 70 ve 69 yaşındaki 2 erkek hasta olarak açıklandı.
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