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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka!

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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 730 testin sonucunda 386 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu. Toplam vaka sayısı 128 bin 424’e çıktı.
Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka!

Yeni can kaybının olmadığı güneyde, pozitiflik oranı yüzde 0.65 olarak açıklandı.

Hastanelerde tedavi gören 88 hastadan 38’inin durumunun ciddi olduğu kaydedilirken, hastaların yüzde 62.5’inin aşısız kişiler olduğu belirtildi.

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