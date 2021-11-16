Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka!

Yeni can kaybının olmadığı güneyde, pozitiflik oranı yüzde 0.65 olarak açıklandı.
Hastanelerde tedavi gören 88 hastadan 38’inin durumunun ciddi olduğu kaydedilirken, hastaların yüzde 62.5’inin aşısız kişiler olduğu belirtildi.
Yeni can kaybının olmadığı güneyde, pozitiflik oranı yüzde 0.65 olarak açıklandı.
Hastanelerde tedavi gören 88 hastadan 38’inin durumunun ciddi olduğu kaydedilirken, hastaların yüzde 62.5’inin aşısız kişiler olduğu belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.