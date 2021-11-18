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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Güney Kıbrıs'ta 388 yeni vaka, 1 can kaybı!

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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 61 bin 330 test sonucunda 388 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
Güney Kıbrıs'ta 388 yeni vaka, 1 can kaybı!

Hayatını kaybeden kişinin 66 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 129 bin 158'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 589'a yükseldi.

Tedavi altında olan 86 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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