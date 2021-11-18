Güney Kıbrıs'ta 388 yeni vaka, 1 can kaybı!

Hayatını kaybeden kişinin 66 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 129 bin 158'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 589'a yükseldi.
Tedavi altında olan 86 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Hayatını kaybeden kişinin 66 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 129 bin 158'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 589'a yükseldi.
Tedavi altında olan 86 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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