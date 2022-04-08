Güney Kıbrıs’ta 4 Rus'a ve ailelerine yaptırım

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, isimleri AB’nin yaptırımlar listesinde bulunan 4 Rus’a, yatırım karşılığı verilmiş vatandaşlıkların iptaline karar verdi.

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de doğruladığına dikkat çektiği Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıkları geri alınacak Rusların isimlerini vermedi ancak kararın ailelerini de kapsıyor olması nedeniyle toplamda iptal edilecek vatandaşlık sayısının 21 olduğunu yazdı.