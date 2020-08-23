Güney Kıbrıs'ta 4 yeni Corona vakası
Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan testler sonucu 4 yeni korona virüs vakasına rastlandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün tespit edilen vakalardan 1’inin asker olduğu ifade edilirken toplam vaka sayısı 1421’e yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni Corona vakası
Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan testler sonucu 4 yeni korona virüs vakasına rastlandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün tespit edilen vakalardan 1’inin asker olduğu ifade edilirken toplam vaka sayısı 1421’e yükseldi.
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