Güney Kıbrıs'ta 4 Yeni Covıd 19 Vakası

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.
Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.
Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.
Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.
Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.
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