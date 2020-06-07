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Güney Kıbrıs'ta 4 Yeni Covıd 19 Vakası

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Güney Kıbrıs'ta 4 Yeni Covıd 19 Vakası
Güney Kıbrıs'ta 4 Yeni Covıd 19 Vakası

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 2 bin 364 test sonucunda 4 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

Yeni vakaların üçü yurtdışından geldi, biri de pozitif vakalarla temas ederek hasta oldu.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 964.

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