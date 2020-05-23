Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan

Güney Kıbrıs’ta dün 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, vakalardan 1’nin ise okuldan çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yapılan toplam bin 970 test neticesinde dün 4 yeni koronavirüs vakasını tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 927’ye yükseldiğini yazdı.

Habere göre kuaför, berber, güzellik salonları, dövme salonları ve yeme-içme yerlerine yönelik yapılan testler sonucu yeme-içme yerlerinden 2 vaka, öğrenciler ve okul personeline yönelik testlerden, öğrenci olan 1 vaka tespit edildi. Diğer vaka ise genel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarına yönelik yapılan testlerden belirlendi.