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Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan

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Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan
Güney Kıbrıs’ta 4 Yeni Vaka, 1’i Okuldan

Güney Kıbrıs’ta dün 4 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, vakalardan 1’nin ise okuldan çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yapılan toplam bin 970 test neticesinde dün 4 yeni koronavirüs vakasını tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 927’ye yükseldiğini yazdı.

Habere göre kuaför, berber, güzellik salonları, dövme salonları ve yeme-içme yerlerine yönelik yapılan testler sonucu yeme-içme yerlerinden  2 vaka, öğrenciler ve okul personeline yönelik testlerden, öğrenci olan  1 vaka tespit edildi. Diğer vaka ise genel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarına yönelik yapılan testlerden belirlendi.

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