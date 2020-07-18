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Güney KIbrıs'ta 4 yeni vaka
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GÜNEY KIBRIS
18.07.2020 18:30
Güney KIbrıs'ta 4 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1831 Covid-19 testi yapıldı, 4 yeni pozitif vaka tespit edildi.
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