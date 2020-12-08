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Güney Kıbrıs'ta 419 pozitif vakaya 5 ölüm

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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 419 yeni pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs'ta 419 pozitif vakaya 5 ölüm

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 419 yeni pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

 

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