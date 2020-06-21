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Güney Kıbrıs'ta 5 gün sonra 1 pozitif vaka

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Kıbrıs'ın güneyinde bugün 620 PCR testi yapıldı, 5 gün aradan sonra 1 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı…
Güney Kıbrıs'ta 5 gün sonra 1 pozitif vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 620 PCR testi yapıldığı ve 1 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Toplam vaka sayısının 986’ya yükseldiği Kıbrıs’ın güney yarısında, son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmıyordu…

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