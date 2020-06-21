Güney Kıbrıs'ta 5 gün sonra 1 pozitif vaka

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 620 PCR testi yapıldığı ve 1 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Toplam vaka sayısının 986’ya yükseldiği Kıbrıs’ın güney yarısında, son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmıyordu…
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 620 PCR testi yapıldığı ve 1 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Toplam vaka sayısının 986’ya yükseldiği Kıbrıs’ın güney yarısında, son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmıyordu…
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